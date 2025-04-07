محافظ كفر الشيخ يعلن التعاقد مع 4 شركات نظافة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، التعاقد مع 4 شركات متخصصة في مجال النظافة، وذلك في إطار خطة عمل المحافظة بشأن تطوير منظومة النظافة على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ كفر الشيخ، مع الصحفيين والإعلاميين ومراسلي المواقع الإخبارية بالمحافظة بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عمرو الشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ خلال لقائه بالصحفيين، أن مدينة كفر الشيخ سوف تكون أول نموذج يجرى البدء بها في تطبيق العمل بمنظومة النظافة الجديدة بعد التعاقد مع الشركات الأربعة وفق إطار محدد بشأن تطوير منظومة النظافة.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه مع حلول عام 2026 سوف تشهد المحافظة شكل مختلف في مجال النظافة خاصة أن هناك 4 مصانع سوف يجرى تشغيل بعضها وكل مصنع سوف يعمل بإجمالي 600 طن قمامة يوميًا.