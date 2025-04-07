وفاة مدير إدارة أوقاف مركز أسيوط بحري أثناء اجتماع شهري مع الأئمة

أسيوط - محمود عجمي:

نعت مديرية أوقاف أسيوط، بقيادة الدكتور محمود سعد شاهين وكيل الوزارة، وقيادات الدعوة وجميع العاملين، ببالغ الحزن والأسى وفاة الشيخ عبد الجابر عبد البديع محمد، مدير إدارة أوقاف مركز أسيوط بحري، الذي وافته المنية اليوم الإثنين الموافق 7 أبريل 2025.

وأوضحت المديرية في بيانها أن الشيخ عبد الجابر عبد البديع توفي أثناء الاجتماع الشهري بالأئمة بمقر الإدارة.

وتقدمت المديرية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.