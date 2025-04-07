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بورسعيد تواجه إمبراطورية تُجار القمامة بغلق محلات فرزها -صور

01:55 م الإثنين 07 أبريل 2025
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    بورسعيد تواجه إمبراطورية تُجار القمامة بغلق محلات فرزها (1)
  • عرض 10 صورة
    بورسعيد تواجه إمبراطورية تُجار القمامة بغلق محلات فرزها (4)
  • عرض 10 صورة
    بورسعيد تواجه إمبراطورية تُجار القمامة بغلق محلات فرزها (3)
  • عرض 10 صورة
    بورسعيد تواجه إمبراطورية تُجار القمامة بغلق محلات فرزها (7)
  • عرض 10 صورة
    بورسعيد تواجه إمبراطورية تُجار القمامة بغلق محلات فرزها (8)
  • عرض 10 صورة
    بورسعيد تواجه إمبراطورية تُجار القمامة بغلق محلات فرزها (9)
  • عرض 10 صورة
    بورسعيد تواجه إمبراطورية تُجار القمامة بغلق محلات فرزها (2)
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    بورسعيد تواجه إمبراطورية تُجار القمامة بغلق محلات فرزها (6)
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    بورسعيد تواجه إمبراطورية تُجار القمامة بغلق محلات فرزها (10)
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

تكثف الأجهزة التنفيذية في محافظة بورسعيد، جهودها، لمواجهة ما يُطلق عليها بين أبناء بورسعيد على مواقع التواصل الاجتماعي بـ "إمبراطورية تُجار القمامة"، استجابة لشكاوى المواطنين من تضررهم من "النباشين" ومحلات فرز القمامة.

ووجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، قيادات الأجهزة التنفيذية المعنية و الأحياء ومدينة بورفؤاد بغلق وتشميع جميع محلات فرز القمامة والتصدي بكل حزم لظاهرة "النباشين"، حفاظا على صحة المواطنين والمظهر الحضاري للمدينة.

ومن جانبه، أشار الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد، إلى أنه ترأس، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لمجابهة ظاهرة فرز القمامة لما لها من آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة، وتمثل إساءة للمظهر الجمالي والحضاري لمدينة بورفؤاد، وذلك في إطار توجيهات محافظ بورسعيد، بتكثيف المجهودات والمتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات والقضاء على المظاهر العشوائية.

وأكد أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 5 محال بنطاق مساكن الأمل وسوق محمد علي وشارع ابن خلدون، بالإضافة مصادرة عدد من عربات اليد كان يستخدمها فارزي القمامة، مشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لمنع تكرار مثل هذه الظواهر.

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