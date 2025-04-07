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ضبط مزارع قتل نجل شقيقه فى قنا بسبب خلاف على قطعة أرض

01:54 م الإثنين 07 أبريل 2025

أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على المتهم بقتل نجل شقيقه بطلق ناري خلال أيام العيد في نجع القرية التابع لمركز نقادة محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة يفيد بمصرع شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، بطلق ناري إثر مشاجرة في نجع القرية.

وبعد الفحص تبين أن المتهم في ارتكاب الواقعة عم المجني عليه يُدعى ع، يبلغ من العمر 43 عامًا، قتل نجل شقيقه إثر مشاجرة بسبب مشادات على قطعة أرض في نجع القرية مركز نقادة.

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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