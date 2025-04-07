تجهيز صالة جديدة لخدمة مرضى الغسيل الكلوي في مستشفى شربين بالدقهلية -صور

الدقهلية - رامي محمود:

كلف الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، فريقاً من الطب العلاجي بتفقد مستشفى شربين لمتابعة أعمال التطوير ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

ترأس الفريق الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، يرافقه الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة مروة عفيفي مسئول وحدة المستلزمات.

شملت الجولة تفقد عناية الأطفال والعناية العامة وأقسام الاستقبال والطوارئ، حيث تمت مراجعة جودة الخدمات وتفعيل البروتوكولات الطبية الموحَّدة الصادرة من وزارة الصحة، مشدداً على الانضباط ومتابعة رفع كفاءة مستوي الخدمة بالعناية المركزة

وتضمنت الجولة زيارة قسم الكلى الصناعي ووحدة معالجة المياه، إضافة إلى وحدة غسيل الكلى للأطفال الجديدة، مشيداً بمستوى الخدمات المقدمة بالحضانات وعناية الأطفال ووحدة كلي الاطفال.

كما وجه وكيل الطب العلاجى بعمل دراسة لتوسعة وحدة الغسيل الكلوي من خلال تجهيز صالة جديدة تتسع لعدد ٥ ماكينات غسيل كلوي وبسرعة عمل طلبيات نواقص المستلزمات.

وأعرب البيلي، عن تقديره لفريق العمل بجراحات الوجه والفكين الخدمة المستحدثة مؤخرا وتعد من الخدمات النادرة الدقيقة والمميزة بالمستشفى.