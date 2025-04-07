محافظ أسوان يتفقد مستشفى المسلة ويطمئن على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين -صور

أسوان – إيهاب عمران:

واصل اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولاته الصباحية الميدانية المفاجئة، حيث تفقد سير العمل بمنظومة مستشفى المسلة التخصصي، واستفسر من المواطنين المترددين على المستشفى عن مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم.

ووجه المحافظ إدارة المستشفى بضرورة تسخير كافة الإمكانيات المتاحة في هذا الصرح الطبي لتوفير خدمات عالية الجودة للمرضى، خاصة وأنه مُدرج ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجاري الاستعداد لتطبيقها في 11 مستشفى و112 مركزًا طبيًا ووحدة طب أسرة ضمن محافظات المرحلة الأولى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحرص الدكتور إسماعيل كمال على تفقد أقسام العناية المركزة والمتوسطة للكبار والأطفال، بالإضافة إلى الأقسام الداخلية والطوارئ والأشعة والصيدلية والمعامل، ومن بينها معمل (PCR) المسجل دوليًا.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من الدكتور طه جابر، مدير المستشفى، حول الخدمات المتعددة التي يتم توفيرها داخل 3 مبانٍ تشمل المبنى الرئيسي، ومبنى الغسيل الكلوي الذي يضم 49 ماكينة ويعمل على مدار اليوم، وكذلك مبنى العيادات الخارجية بطاقة استيعابية تبلغ 114 سريرًا.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة استمرار مستشفى المسلة على نفس المستوى المتميز من الأداء لتقديم رسالتها في توفير الرعاية الطبية والعلاجية، وذلك تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل داخل المحافظة.