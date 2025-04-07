حقيقة إقامة مريضة بحديقة مستشفى المحلة العام.. مصدر: "متسولة وبلا مأوى" -صور

الغربية - مروة شاهين:

نفى مصدر مسؤول داخل مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية، صحة ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إقامة طفلة مريضة على سرير بحديقة المستشفى.

وأوضح المصدر، أن السيدة التي ظهرت في الصور تدعى فريال، ولديها طفلة كانت محجوزة بالمستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أنه عقب انتهاء فترة علاج الطفلة، قررت الأم الإقامة والتردد على المستشفى بشكل مستمر وغير مبرر.

وأشار المصدر إلى أن السيدة المذكورة متسولة ولا مأوى لها، وافترشت الأرض في محيط حديقة مستشفى المحلة العام.

وأكد أن أفراد أمن المستشفى حاولوا إخراجها من الحديقة عدة مرات، لكن دون جدوى.

يُذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورًا لطفلة مستلقية على سرير داخل حديقة المستشفى، زاعمين أن الطفلة مريضة وأن المستشفى رفض إقامتها، مما اضطر والدتها إلى افتراش سرير لها في حديقة المستشفى لتلقي العلاج.