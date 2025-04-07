رئيس جامعة الأقصر تستقبل وفدًا أوروبيًا وإسبانيًا لمناقشة مشروعات مشتركة -صور

الأقصر-محمد محروس:

استقبلت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، وفد الاتحاد الأوروبي لمشروعي "بذور من أجل المستقبل" المُمول من الاتحاد الأوروبي من خلال وكالة التعاون الأسباني في مصر، و"حلمك" المُمول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية وبالتعاون مع مؤسسة سيديال، واللذان يتم تنفيذهما من قبل إنرووت.

ناقش اللقاء سبل التعاون بين الجامعة والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني في مجال البحث الأكاديمي، بحضور الدكتور حسن رفعت، مدير مركز التعاون الدولي، والدكتور محمد محمود نائب مدير مركز التعاون الدولي، والدكتور قرشى سعدى احمد مدير حاضنة مسار جامعة الاقصر، والدكتور شريف محمد السيد، أمين عام الجامعة.

ضم الوفد كل من: الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة مسار جامعة سوهاج، والدكتورة ريم مهنا، المدير الفنى لشركة انرووت، وساره الهوارى، مدير مشروع حلمك، والدكتورة ساره صالح، منسق مشروع بذور المستقبل.

وخلال اللقاء؛ ناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك بهدف تعزيز مجالات البحث العلمي، والتبادل الأكاديمي، والتدريب المهني بين الجانبين.

يشار الى أنه ينفذ حالياً مشروع "خلق سبل عيش مستدامة في قطاع السياحة في صعيد مصر" المنفذ من مؤسسة سيديال بالتعاون مع شركة إنرووت للتنمية وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.