وفاة مفاجئة لمدير إدارة الباجور التعليمية

المنوفية - أحمد الباهي:

فُجعت مدينة الباجور بمحافظة المنوفية بوفاة أسامة البسيوني، مدير إدارة الباجور التعليمية، وسادت حالة من الحزن والأسى بين المواطنين فى المدينة.

وكشف مصدر لـ "مصراوي"، أن العاملين بإدارة الباجور تفاجئوا بتعرض "البسيوني" لإغماءة مفاجئة اليوم الاثنين، وعلى الفور حاولوا إسعافه إلا أنه وافته المنية.

وأشار المصدر إلى أن الوفاة وقعت بعد ساعات قليلة من زيارة قام بها الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، صباح اليوم الاثنين، لعدد من مدارس الإدارة.

وأوضح، أن وزير التعليم أبدى خلال جولته بعض الملاحظات على سير العملية التعليمية في المدارس التي زارها، ووجه مدير إدارة الباجور التعليمية بالتوجه إلى مكتبه في الغد لمناقشة تلك الملاحظات.