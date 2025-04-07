مرض نفسي يدفع صيادًا للانتحار بقرص سام في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أقدم صياد على الانتحار بتناول قرص حفظ الغلال السام بدائرة مركز شرطة طما في محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع شخص عقب تناوله قرص حفظ الغلال بطما، وتبين قيام أنور ض ا 28 عامًا صياد، بتناول قرص لحفظ الغلال، وتم نقله إلى مستشفى طما المركزي، عقب إصابته بحالة تسمم وإعياء شديد، وتوفى أثناء تقديم الإسعافات اللازمة له.

بسؤال كل من والده 57 عامًا عامل، وزوجته نورهان م م ا 21 عامًا ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية، أقرا أنه أثناء تواجد المذكور بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال مما أدى لحدوث إصابته ووفاته لسوء حالته النفسية لمعاناته من مرض نفسي، ولم يتهما أحداً بالتسبب فى ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.

وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى طما المركزي تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.