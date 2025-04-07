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وكيل صحة أسيوط يتفقد أقسام الطوارئ بمستشفى منفلوط المركزي -صور

10:58 ص الإثنين 07 أبريل 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مستشفى منفلوط المركزي
  • عرض 12 صورة
    مستشفى منفلوط المركزي
  • عرض 12 صورة
    مستشفى منفلوط المركزي
  • عرض 12 صورة
    مستشفى منفلوط المركزي
  • عرض 12 صورة
    مستشفى منفلوط المركزي
  • عرض 12 صورة
    مستشفى منفلوط المركزي
  • عرض 12 صورة
    مستشفى منفلوط المركزي
  • عرض 12 صورة
    مستشفى منفلوط المركزي
  • عرض 12 صورة
    مستشفى منفلوط المركزي
  • عرض 12 صورة
    مستشفى منفلوط المركزي
  • عرض 12 صورة
    مستشفى منفلوط المركزي
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أسيوط ـ محمود عجمي:

قام الدكتور محمد جمال، وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية بأسيوط، بجولة مفاجئة منتصف ليلة أمس الأحد وحتى الرابعة فجر اليوم الاثنين، لمتابعة أعمال مستشفى منفلوط المركزي الجديد. رافقه في الجولة الدكتور إيهاب عباس، نائب مدير إدارة الطوارئ، والدكتور محمد عباس، مدير المتابعة الميدانية بصحة أسيوط.

هدفت الجولة إلى تقييم أداء أقسام الاستقبال العام والطوارئ والعناية المركزة والمبتسرين بالمستشفى، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لتحقيق رؤية "مصر 2030".

استقبل وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية ومرافقوه عددًا من المرضى المحولين للمستشفى بسيارات الإسعاف، بحضور نائب مدير المستشفى والأطباء والتمريض.

وأكد الدكتور محمد جمال خلال حديثه أهمية مستشفى منفلوط المركزي الجديد في تقديم كافة الخدمات الطبية لأصحاب الأمراض المختلفة.

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مستشفى منفلوط المركزي أسيوط محمد جمال
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