تداول 10 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء- رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، على مدار الـ24 ساعة الماضية تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 707 شاحنة و150 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 8 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 1935 راكبا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 5000 طن بضائع، و495 شاحنة و113 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، و212 شاحنة و37 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل، ومغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية، وشهد الميناء أمس استقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية، ومغادرة العبارة أمل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 500 طن بضائع، و 250 شاحنة خلال وصول وسفر السفن "كوين نفرتيتي، آور ، آيلة".