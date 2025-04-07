العثور على جثة مواطن مغربي في شقة بسوهاج.. التحريات تكشف ملابسات الوفاة

سوهاج - عمار عبد الواحد:

عُثر على جثة مواطن مغربي الجنسية متوفى داخل شقته بمنطقة دار السلام شرقي محافظة سوهاج.

وكشفت التحريات الأولية أن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب إثر أزمة قلبية حادة، وذلك أثناء تواجده بمفرده في الشقة.

تلقت مديرية أمن سوهاج، بقيادة اللواء صبري عزب مدير الأمن، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوفاة شخص يحمل الجنسية المغربية بدائرة مركز شرطة دار السلام.

وبالانتقال والفحص، تبين قيام عاطف. ي. أ. ع.، يبلغ من العمر 45 عامًا ويعمل بشركة في سوهاج ويقيم بدائرة المركز، بالإبلاغ لمركز شرطة دار السلام عن اكتشافه وفاة هشام مستمد، يبلغ من العمر 52 عامًا، وهو مواطن مغربي الجنسية يقيم بمفرده داخل وحدة سكنية "شقة" تقع بناحية دائرة المركز، كان قد استأجرها المتوفى من المُبلغ.

ووجدت جثة المتوفى مسجاة أعلى سرير غرفة النوم بالشقة الكائنة في الطابق الرابع، وبجواره متعلقاته الشخصية.

وأظهر الفحص الأولي للجثة عدم وجود أي إصابات ظاهرية، كما تبين سلامة نوافذ وأبواب الشقة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي.

وخلال الاستماع لأقوال المُبلغ، أفاد بأنه قام بتأجير الشقة للمتوفى الذي كان يقيم بها بمفرده، وأنه كان معتادًا على الاطمئنان عليه بشكل دوري.

وأضاف أن المتوفى كان يعاني من أمراض في القلب، وأنه عند توجهه للاطمئنان عليه اكتشف وفاته وقام على الفور بإبلاغ الشرطة، مؤكدًا عدم اتهامه لأي شخص بالتسبب في الوفاة.

وبالكشف الطبي الظاهري على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب نتيجة أزمة قلبية حادة، وهو ما ينفي وجود أي شبهة جنائية في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.