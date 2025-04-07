جامعة قناة السويس تطلق "آفاق مستقبلية في عصر الذكاء الاصطناعي".. الموعد والتفاصيل

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تنظم جامعة قناة السويس، برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، فعاليات مؤتمرها السنوي السابع للبحوث الطلابية والإبداع، والمقرر انعقاده في السادس من مايو 2025، تحت عنوان: “آفاق مستقبلية لبناء واقع مستدام قائم على العلم والمعرفة في عصر الذكاء الاصطناعي”.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار حرص الجامعة على دعم البحث العلمي لدى طلابها، وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع في ظل الطفرات التكنولوجية والتحولات الرقمية المتسارعة.

ويشرف على المؤتمر الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر، فيما يتولى الدكتور محمد أحمد يس، مدير مركز الدعم الأكاديمي، مهام الإشراف التنفيذي، بينما تتولى الدكتورة مروة إبراهيم سعد الدين، الأستاذ المساعد بكلية العلوم، مهام مقرر المؤتمر، ويشاركها الدكتور باسم عبد الغني، المدرس بكلية التربية، كمنسق عام.

ويُسلط المؤتمر الضوء على أربعة مجالات معرفية رئيسية تشمل العلوم الأساسية، ممثلة في كليتي الزراعة والعلوم، والعلوم الطبية التي تضم كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، والمعهد الفني للتمريض. كما يشمل العلوم الهندسية من خلال كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، وبرنامج الرياضيات والحاسب بكلية العلوم، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى العلوم الإنسانية التي تغطي تخصصات كليات التربية، والألسن، والآداب والعلوم الإنسانية، والتجارة، والسياحة والفنادق، والتربية الرياضية.

ويهدف المؤتمر إلى غرس مفاهيم البحث العلمي لدى الطلاب وتشجيعهم على تبني التفكير الابتكاري، إلى جانب تنمية قدراتهم في التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. كما يسعى إلى بناء بيئة أكاديمية تفاعلية تتيح تبادل الأفكار والخبرات بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتعزز من وعيهم بأهمية التوظيف المسؤول للتقنيات الحديثة في مختلف مجالات الحياة.

ويتناول المؤتمر مناقشة تسعة محاور رئيسية من أبرزها: الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية، إلى جانب الابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا المستقبلية، والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن التطبيقات الصناعية والزراعية، والتحولات الرقمية، وكذلك استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي وصناعة الأدوية.

وتؤكد جامعة قناة السويس من خلال هذا الحدث العلمي دورها المحوري كمؤسسة تعليمية تسعى لتخريج جيل من الباحثين المبدعين القادرين على بناء مستقبل مستدام قائم على المعرفة والابتكار، وواعٍ بالتحديات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل الحديث.