بسبب طلاقها.. سيدة تنهي حياتها شنقًا في البحيرة



البحيرة - أحمد نصرة:

أقدمت ربة منزل شابة على التخلص من حياتها بشنق نفسها داخل غرفتها، وذلك في إحدى قري مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، لمرورها بأزمة نفسية عقب طلاقها.

وتلقى مركز شرطة الدلنجات، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل بقرية درشاي.

على الفور انتقلت رجال البحث الجنائي إلى محل البلاغ، إذ تبين من الفحص وجود جثمان "ندي. ع. م"، 22 عامًا، على سرير نومها بمنزل والدها بالطابق الأول، ترتدي ملابسها كاملة ولا يوجد بها إصابات ظاهرية سوي آثار حول الرقبة، ووجد حبل يتدلى من سقف الغرفة وسلم صغير.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الشنق، ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال أهلها، أفادوا بإقدامها علي الانتحار بشنق نفسها لمرورها بأزمة نفسية عقب انفصالها عن زوجها منذ فترة.

تم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الدلنجات، وحُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.