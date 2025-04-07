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حريق في مصنع ورق ببني سويف

12:35 ص الإثنين 07 أبريل 2025

أرشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

شب حريق محدود في مصنع ورق كائن بمنطقة بياض العرب الصناعية، بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، دون خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في مصنع للورق بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، فتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ والسيطرة على النيران واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وتم فصل المرافق من كهرباء وغاز طبيعي عن المصنع، والسيطرة على ألسنة النيران التي أتت على 5 بالات ورق، دون خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق.

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حريق مصنع ورق بني سويف بياض العرب
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