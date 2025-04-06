رئيس مدينة قنا يقود حملة موسعة لضبط المخالفات وإعادة الانضباط للشوارع (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قاد الدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة موسعة شملت عددًا من شوارع المدينة، استهدفت رفع كفاءة البنية التحتية وتحقيق الانضباط وتحسين المظهر الحضاري لمدينة قنا.

وشملت الحملة، التي انطلقت مساء اليوم، أعمال إصلاح وصيانة كشافات الإنارة العامة، وتكثيف جهود النظافة ورفع المخلفات، بالإضافة إلى المرور الميداني على المحال التجارية لمراجعة تراخيص التشغيل، والتأكد من التزامها بعدم إشغال الأرصفة المخصصة للمشاة، باعتبارها حقًا أصيلًا للمواطنين. كما تم التأكيد على أهمية التزام المواطنين بإلقاء القمامة في الصناديق المخصصة لذلك، حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

ترَكَّزت الحملة في منطقتي شارع الشنهورية والمنشية، حيث تم رصد عدد من المخالفات والتعامل معها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.

وفي هذا السياق، صرَّح محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بأن هذه الحملة تأتي ضمن خطة عمل متكاملة لتكثيف الجهود الميدانية على مدار الأسبوع، مشيرًا إلى وجود خطة طموحة لزراعة 300 شجرة بمختلف شوارع مدينة قنا والطرق السريعة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو التوسع الأخضر وتحسين جودة الهواء.

وأوضح "حلمي" أن الوحدة المحلية تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى الارتقاء بكافة الخدمات اليومية، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، والاستجابة السريعة لمشكلاتهم، مؤكدًا أن الحملات مستمرة بشكل يومي ومكثف.

وفي استجابة سريعة، تحرّك رئيس الوحدة المحلية فور تلقيه شكوى من أحد المواطنين المتضررين من إحدى المقاهي بمنطقة مدينة العمال، وتوجه بنفسه إلى موقع الشكوى للمعاينة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

واختتم حلمي تصريحاته بتوجيه رسالة للمواطنين دعاهم فيها إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والمشاركة في الحفاظ على ما يتم إنجازه من جهود تطوير، تحقيقًا للمصلحة العامة والارتقاء بمدينة قنا إلى المكانة التي تستحقها.