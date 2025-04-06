انتشال جثة شاب انهار عليه بئر خلال حفره بشمال قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأحد، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه إثر انهيار بئر مياه عليه خلال الحفر داخل مزرعة في قرية النواهض التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد بانهيار بئر مياه خلال الحفر على شخصين في قرية النواهض بمركز أبوتشت.

على الفور، انتقلت قوات الأمن والإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتبين انهيار بئر مياه خلال الحفر داخل مزرعة في قرية النواهض بمركز أبوتشت، ما أسفر عن مصرع شاب يُدعى "محمود"، وإصابة آخر يُدعى "مصطفى"، تم استخراجه أمس ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم انتشال الجثة من قِبل قوات الحماية المدنية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.