جهود مكثفة لانتشال مزارع سقط في بئر عمقها 30 مترًا بالظهير الصحراوي في المنيا

المنيا - جمال محمد:

تكثف قوات الإنقاذ المدني والأجهزة الأمنية بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا من جهودها لانتشال مزارع سقط مساء اليوم الأحد في بئر عميق بالظهير الصحراوي الغربي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت بلاغًا يفيد سقوط شاب داخل بئر مياه بالظهير الصحراوي الغربي بالقرب من قرية بلنصورة غربي مركز أبو قرقاص.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين سقوط شاب يُدعى "إسلام إبراهيم" (31 سنة) داخل البئر في ظروف غامضة، وتم إبلاغ قوات الإنقاذ المدني للبدء في عملية انتشاله. ولم يتبين حتى الآن ما إذا كان قد توفي أم لا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.