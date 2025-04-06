مصرع طالبين في حادث تصادم بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي طالبان مصرعهما في حادث تصادم دراجتين ناريتين "موتوسيكلين" بالقرب من كوبري الزوامل، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى الزوامل والتحفظ عليهما بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى الزوامل تشير إلى استقبال جثتي كل من "مصطفى. و. م" (16 سنة، طالب) و"عمرو. م. ط" (20 سنة، طالب)، من الزوامل، هامدتين. وتم التحفظ على الجثث بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الطالبين لقيا مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكلين بالقرب من كوبري الزوامل.

تم نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى، وأصدرت الجهات المعنية تصريحًا بالدفن، وتم تسليم الجثتين لذويهما بعد إتمام الإجراءات القانونية.