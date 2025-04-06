رفض توصيله بسيارته.. السجن 7 سنوات لقاتل شاب في البحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الخامسة عشرة والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، في جلستها اليوم الأحد، بالسجن 7 سنوات على المتهم بقتل شاب بمدينة دمنهور بعد التعدي عليه وطعنه بسكين خلال مشاجرة نشبت بينهما لرفضه توصيله بسيارته.

ترجع أحداث الواقعة إلى إخطار من النجدة لقسم شرطة دمنهور بوقوع مشاجرة بين شخصين، ومصرع أحدهما "محمد.ال" 22 عامًا، متأثرًا بإصابته، بعد أن تعدى عليه الطرف الآخر وطعنه بسلاح أبيض.

توصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة "سمير.ال" عاطل، وذلك إثر نشوب مشاجرة بينهما، وبضبط المتهم ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بعد أن رفض المجني عليه توصيله بسيارته.

باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة وأحالت القضية لمحكمة الجنايات والتي قضت بحكمها المتقدم.