موعد ومكان جنازة رجل الأعمال "ميشيل أُحد" في الإسكندرية - صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

كشفت أسرة رجل الأعمال السكندري الراحل ميشيل أحد عن تفاصيل مراسم جنازته والعزاء، بعد أن أعلنت وفاته ظهر اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يُقام قداس جنازة الفقيد غدًا الاثنين في تمام الثالثة بعد الظهر، وذلك في الكاتدرائية اليونانية بالإسكندرية شارع 106 كنيسة اليونان.

وحددت الأسرة مكان إقامة العزاء ليكون في فيلا ميشيل أحد الواقعة بمنطقة سابا باشا، وذلك غدًا الاثنين في تمام السادسة مساءً.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة رجل الأعمال الراحل أن العائلة عقدت اجتماعًا لتحديد التفاصيل النهائية لمراسم الجنازة والعزاء، حيث وقع الاختيار على منزله ليكون مكانًا لاستقبال المعزين.

كما تولّت حفيدات رجل الأعمال وزوجات أولاده، بتنسيق مع إدارة أحد الفنادق لتجهيز كافة الاحتياجات وخدمات الضيافة للإشراف على مراسم العزاء.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة رجل الأعمال السكندري تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته، بعد أن أعلنت وفاته ظهر اليوم الأحد، حيث تعرض لوعكة صحية مفاجئة قبل نحو 10 أيام، استدعت نقله إلى المستشفى، حيث ظل يعاني من مضاعفات خطيرة جراء إصابته بالالتهاب الرئوي، وتوفي متأثرًا بهذه المضاعفات رغم التدخل الطبي محاولةً لإنقاذه.

وفي الثانية عشرة ظهر اليوم الأحد، أُعلن عن وفاته، تاركًا أثرًا عميقًا في قلوب عائلته ومقربيه، فيما لم تعلن الأسرة بعد عن موعد ومكان الجنازة.