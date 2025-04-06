محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تفقد اللواء د. محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، عددًا من مشروعات العاصمة الإدارية الجاري تنفيذها شمال مدينة الخارجة، يرافقه كل من السيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، والعقيد إيهاب نافع، السكرتير العام المساعد، لمتابعة نسب الإنجاز والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة.

شملت الجولة متابعة أعمال تنسيق الموقع (اللاند سكيب) ورصف مواقف السيارات المجاورة للبنك الأهلي، مع توجيهات بسرعة الانتهاء منها خلال الأسبوع الجاري. كما اطمأن المحافظ على التشطيبات النهائية لمبنى صندوق استصلاح الأراضي، ومشروع الخيمة البدوية التي ستُزوّد بمصلّى ولوحات فنية تعكس التراث المحلي للمنطقة.

وتضمنت الجولة كذلك تفقد القاعة الرئيسية، حيث وجه الزملوط بزيادة طاقتها الاستيعابية لتشمل 1000 مقعد، وتجهيزها بشاشتي عرض وزخرفة الجدران بلوحات تراثية.

كما شملت الجولة مبنى الضرائب والملاعب الرياضية، حيث شدد المحافظ على أهمية استبدال الشبكات التالفة، وتوفير أماكن انتظار مريحة، والالتزام بالمواعيد المحددة لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين.