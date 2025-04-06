إعلان

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية بالوادي الجديد

06:10 م الأحد 06 أبريل 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات تطوير العاصمة الإدارية بالخارجة (1)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات تطوير العاصمة الإدارية بالخارجة (4)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات تطوير العاصمة الإدارية بالخارجة (2)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات تطوير العاصمة الإدارية بالخارجة (6)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات تطوير العاصمة الإدارية بالخارجة (8)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات تطوير العاصمة الإدارية بالخارجة (5)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات تطوير العاصمة الإدارية بالخارجة (10)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات تطوير العاصمة الإدارية بالخارجة (9)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات تطوير العاصمة الإدارية بالخارجة (3)
  • عرض 11 صورة
    محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات تطوير العاصمة الإدارية بالخارجة (11)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تفقد اللواء د. محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، عددًا من مشروعات العاصمة الإدارية الجاري تنفيذها شمال مدينة الخارجة، يرافقه كل من السيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، والعقيد إيهاب نافع، السكرتير العام المساعد، لمتابعة نسب الإنجاز والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة.

شملت الجولة متابعة أعمال تنسيق الموقع (اللاند سكيب) ورصف مواقف السيارات المجاورة للبنك الأهلي، مع توجيهات بسرعة الانتهاء منها خلال الأسبوع الجاري. كما اطمأن المحافظ على التشطيبات النهائية لمبنى صندوق استصلاح الأراضي، ومشروع الخيمة البدوية التي ستُزوّد بمصلّى ولوحات فنية تعكس التراث المحلي للمنطقة.

وتضمنت الجولة كذلك تفقد القاعة الرئيسية، حيث وجه الزملوط بزيادة طاقتها الاستيعابية لتشمل 1000 مقعد، وتجهيزها بشاشتي عرض وزخرفة الجدران بلوحات تراثية.

كما شملت الجولة مبنى الضرائب والملاعب الرياضية، حيث شدد المحافظ على أهمية استبدال الشبكات التالفة، وتوفير أماكن انتظار مريحة، والالتزام بالمواعيد المحددة لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الوادي الجديد مشروعات العاصمة الإدارية اللواء د. محمد سالمان الزملوط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. الرئيس السيسي يصطحب نظيره الفرنسى فى جولة بخان الخليلي
* الداخلية تصدر بيانا بشأن العثور على جثة رجل أعمال مقطعة بالقاهرة الجديدة
عاجل - تحذير عاجل من الأرصاد بشأن المناطق المتأثرة بالعاصفة الترابية
متحدث الوزراء: لا إزالة لأي مباني بوسط البلد ضمن خطة تطوير المنطقة
معيط عن دعم المواد البترولية: تأكل وتشرب وتتعالج ولا تشرب سجائر؟
لماذا قفز الدولار بشكل مفاجئ لأعلى مستوى أمام الجنيه اليوم؟
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق