مشاجرة مُسلحة تُسقط مصابين في الوادي الجديد

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أصيب ثلاثة أشخاص، أحدهم بجروح ناجمة عن ضرب بعصا غليظة (شوم) واثنان بطلقات نارية، خلال مشاجرة وقعت بقرية المحروسة التابعة لدائرة مركز قنا، نتيجة خلافات سابقة بين طرفين.

وتلقى مركز شرطة قنا إخطارًا باندلاع مشاجرة بين شابين، تطورت إلى استخدام أسلحة نارية وأدوات حادة، ما أسفر عن وقوع 3 إصابات من الطرفين.

تحركت قوة من الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة إصابة اثنين بطلقات نارية، بينما أُصيب ثالث بضربة شوم. وتمكنت القوات من ضبط اثنين من المتورطين في الواقعة.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.