العيش وزنه ناقص.. محافظ المنيا يغلق أحد مخابز بنى مزار -صور

المنيا-جمال محمد:

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بقيادة حملة تفتيشية ورقابية مكبرة استهدفت عددًا من المخابز البلدية في مركز ومدينة بنى مزار، للتأكد من جودة الرغيف المنتج ومدى مطابقته للمواصفات والأوزان المحددة، وكذلك ضمان التزام المخابز بالقوانين والقرارات التموينية الصادرة من وزارة التموين.

وخلال جولته، وجه المحافظ مسئولي مديرية التموين بإصدار قرار غلق لأحد المخابز البلدية بدائرة المركز لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم توفيق أوضاع رخصة المخبز بعد وفاة المرخص له.

وجرى تحرير 8 محاضر تموينية حيث تنوعت المخالفات ما بين تجميع 6 شكائر دقيق تزن أكثر من ربع طن ، 4 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن.

أكد محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والإنتاجية، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، مؤكدا أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة تُرصد خلال هذه الحملات، وضبط أي مخالفات تتعلق بالجودة أو الأوزان، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المديرية تواصل جهودها في تنفيذ حملاتها التفتيشية والرقابية وتم تحرير 77 محضرا خلال حملة تموينية بدائرة مركز العدوة منها 45 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن و 10 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و 6 مخالفات عدم وجود لوحة و5 مخالفات عدم نظافة و محضر لعدم وجود ميزان و10 محاضر عدم إعطاء بون.

كما تفقد المحافظ الحالة العامة للشوارع، في إطار حرصه على تحسين المظهر العام للمدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وشملت الجولة تفقد عدة مناطق حيوية بالمدينة، موجهاً بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بشكل مستمر لضمان بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

وكلف المحافظ رئيس المركز بضرورة الاهتمام بنظافة الشوارع والميادين وصيانة البنية التحتية و الإنارة العامة، مشدداً على أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على البيئة والصحة العامة، وأنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهة تقصر في أداء واجباتها، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة والجولات الميدانية ستظل قائمة لضمان تقديم أفضل الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة ، أعضاء مجلس النواب: الدكتور إيهاب رمزي، والنائب إيهاب عبد العظيم، والنائب سعودي عبد الرحمن، المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، اكرام محمود رئيس مركز بنى مزار.