فريق طبي بجامعة سوهاج ينقذ حياة سيدة تعرضت لضربة فأس على الرأس -صور

سوهاج - عمار عبد الواحد:

سجل مستشفى الطوارئ بجامعة سوهاج نجاحًا طبيًا جديدًا، بعدما تمكن فريق طبي متخصص من إنقاذ سيدة تبلغ من العمر 67 عامًا، كانت تعاني من عدة كسور منخسفة في عظام الجمجمة، وذلك إثر تعرضها لضربة بـ"فأس" على الرأس.

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن مستشفيات سوهاج الجامعية ليست مجرد منشآت طبية، بل تمثل نقطة تحول حقيقية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء صعيد مصر. وأشار إلى أن ذلك يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين الرعاية الصحية وتوفير الخدمات العلاجية بكفاءة عالية.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب، أنه يتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية التخصصية بالمجان لجميع المواطنين. وأضاف أنه فور وصول الحالة إلى المستشفى، تم إبلاغ عمليات مستشفى الطوارئ على الفور، وتم إدخال المصابة إلى غرفة العمليات وتخديرها تخديرًا كليًا.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أنه تم إجراء عملية جراحية دقيقة تضمنت رفع الكسر المنخسف في عظام الجمجمة، وترميم أنسجة الأم الجافية، بالإضافة إلى ترميم وريد أجوف بالمخ والسيطرة على النزيف مع الحفاظ على الدورة الدموية في المخ. وأوضح أن العملية الجراحية أُجريت بواسطة فريق جراحي يتمتع بمهارة عالية، وأن المريضة حاليًا في حالة صحية جيدة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى.