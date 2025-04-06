"شخصًا نبيلاً محبًا للحياة".. فاروق حسني ينعي صاحب أكبر أسطول سيارات في مصر -صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

نعى فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، رجل الأعمال السكندري ميشيل أحد الذي وافته المنية، اليوم الأحد، داخل أحد المستشفيات في الإسكندرية إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة قبل نحو 10 أيام.

وكتب وزير الثقافة الأسبق عبر صفحته على فيسبوك: "أنعى بمشاعر الحزن والأسى الصديق العزيز جداً ورجل الأعمال السكندري الشهير ميشيل أحد.. فقد عرفته صديقًا عزيزًا وشخصًا نبيلاً محبًا للحياة".

وتابع :"أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويؤنسه برحابة ويلهم أسرته وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان".

وكشفت مصادر مقربة من أسرة رجل الأعمال السكندري، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته، بعد أن أعلنت وفاته ظهر اليوم الأحد، حيث تعرض لوعكة صحية مفاجئة قبل نحو 10 أيام، استدعت نقله إلى المستشفى، وخضع على إثرها لإجراء قسطرة في القلب، بينما خضع شقيقه لإجراء طبي في ذات المستشفى وخرج معافى، في حين بقي ميشيل يعاني من مضاعفات خطيرة.

ويمتلك رجل الأعمال السكندري الراحل ميشيل أحد أسطول كبير من السيارات الفارهة من أشهر الماركات العالمية التي يتجاوز ثمن الواحدة منها ملايين الجنيهات.

واتخذ "أحد" والذي اكتسب شهرته من هوايته في شراء السيارات الفارهة جراج كبير لسياراته بمنطقة سابا باشا في حي شرق الإسكندرية، ما جعل البعض يطلق عليه "ملك السيارات الفارهة".

ويضم أسطول "ميشيل أحد" سيارات متنوعة من ماركات "فيرارى، ولامبرجينى، بنتلى إسبور، وبوجاتي، ومرسيدس، وغيرها"، والتي كان يقودها بشوارع الإسكندرية وتلفت أنظار المارة.