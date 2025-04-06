اندلاع حريق أعلى سنتر تجاري بشارع رمسيس في الأقصر -صور

الأقصر - محمد محروس:



اندلع حريق هائل، مساء اليوم الأحد، أعلى سطح سنتر تجاري بشارع رمسيس وسط مدينة الأقصر، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة عمليات المديرية يفيد بورود بلاغ لغرفة النجدة بنشوب حريق أعلى سطح سنتر محلات في منطقة وسط المدينة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، فيما انتقل فريق من ضباط مباحث قسم شرطة الأقصر إلى موقع الحريق لمعاينة المكان والوقوف على أسباب اندلاعه.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.