بوجاتي ولامبرجيني.. 22 صورة لأسطول سيارات رجل الأعمال السكندري ميشيل أٌحد

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

يمتلك رجل الأعمال السكندري الراحل ميشيل أحد الذي وافته المنية، اليوم الأحد، أسطول كبير من السيارات الفارهة من أشهر الماركات العالمية التي يتجاوز ثمن الواحدة منها ملايين الجنيهات.

واتخذ "أحد" والذي اكتسب شهرته من هوايته في شراء السيارات الفارهة جراج كبير لسياراته بمنطقة سابا باشا في حي شرق الإسكندرية، ما جعل البعض يطلق عليه "ملك السيارات الفارهة".

ويضم أسطول "ميشيل أحد" سيارات متنوعة من ماركات "فيرارى، ولامبرجينى، بنتلى إسبور، وبوجاتي، ومرسيدس، وغيرها"، والتي كان يقودها بشوارع الإسكندرية وتلفت أنظار المارة.

واشترى الفنان محمد رمضان منه سيارتين لامبورجيني أفنتادور ورولز رويس جوست، حيث ارتبط بعلاقات صداقة مع عدد كبير من الفنانين والمشاهير في مصر والعالم العربي بينهم الفنان محمد رمضان.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة رجل الأعمال السكندري تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته، بعد أن أعلنت وفاته ظهر اليوم الأحد، حيث تعرض لوعكة صحية مفاجئة قبل نحو 10 أيام.

واستدعت نقله إلى المستشفى، وخضع على إثرها لإجراء قسطرة في القلب، بينما بالمصادفة خضع شقيقه لإجراء طبي في ذات المستشفى وخرج معافى، في حين بقي ميشيل يعاني من مضاعفات خطيرة.

وأفادت المصادر أن ميشيل حاول إخفاء حالته الصحية عن أحبائه، لكن علامات التدهور بدت واضحة، وأعلن عن وفاته في الثانية عشرة ظهرًا، تاركًا أثرًا عميقًا في قلوب عائلته ومقربيه، فيما لم تعلن الأسرة عن موعد ومكان الجنازة.

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