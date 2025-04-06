فريق طبي بـ"حميات دسوق" ينقذ حياة طفلة عانت فقدان الحركة وارتخاء العضلات

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت إدارة مستشفى حميات دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن نجاح فريق طبي متخصص بقسم العناية المركزة للأطفال في إنقاذ حياة طفلة كانت تعاني من فقدان القدرة على السير وارتخاء شديد في العضلات، وذلك بفضل التشخيص الدقيق والعلاج الفعال الذي قدمه الفريق.

جاء هذا الإنجاز الطبي تحت إشراف الدكتورة حنان أحمد، رئيس قسم الأطفال، والدكتور حسام الشاملي، نائب رئيس القسم، والدكتور محمود طه، استشاري الأطفال، وبتوجيهات الدكتور باهر السيد معداوي، مدير مستشفى حميات دسوق.

وكشف بيان صادر عن المستشفى أن الطفلة، البالغة من العمر 11 عامًا، وصلت إلى قسم الاستقبال وهي تعاني من فقدان مفاجئ للقدرة على المشي، وضعف وارتخاء شديد في العضلات، بالإضافة إلى فقدان الاتزان، واضطراب في درجة الوعي، وعدم انتظام في الوظائف اللاإرادية مثل التبول والتبرز ومعدل نبضات القلب.

وبناءً على حالتها الحرجة، جرى حجز الطفلة على الفور في قسم العناية المركزة للأطفال، وبعد الفحص الدقيق، تبين لأطباء العناية المركزة أن الطفلة كانت تعاني من التهابات في الحلق وارتفاع في درجة الحرارة قبل حوالي عشرة أيام.

وأوضح البيان أنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والتي تضمنت أشعة الرنين المغناطيسي على المخ وسحب عينة من السائل الشوكي.

وأظهرت النتائج أن الطفلة تعاني من التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر (Acute Disseminated Encephalomyelitis - ADEM).

وأكد البيان أن الطفلة تلقت العلاج المناسب والمكثف داخل قسم العناية المركزة، وشهدت حالتها تحسنًا ملحوظًا خلال ثلاثة أيام فقط.

تجلى هذا التحسن في استعادة قدرتها على الحركة بشكل تدريجي، وانتظام المشي، وعودة درجة الوعي إلى طبيعتها، بالإضافة إلى انتظام الوظائف اللاإرادية.