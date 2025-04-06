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رحيل ميشيل أٌحد.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الملياردير المصري بالإسكندرية

02:38 م الأحد 06 أبريل 2025
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الإسكندرية - محمد البدري:

كشفت مصادر مقربة من أسرة رجل الأعمال السكندري ميشيل أحد عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته، بعد أن أعلنت وفاته ظهر اليوم الأحد.

ووفقا للمصدر فإن ميشيل أحد، تعرض لوعكة صحية مفاجئة قبل نحو 10 أيام، استدعت نقله إلى المستشفى، خضع على إثرها لإجراء قسطرة في القلب، بينما خضع شقيقه لإجراء طبي في ذات المستشفى وخرج معافى، ولكن ظل ميشيل يعاني من مضاعفات خطيرة.

وأفادت المصادر أن ميشيل حاول إخفاء حالته الصحية عن المقربين منه، لكن علامات التدهور بدت واضحة.

وكانت أسرة رجال الأعمال الراحل، أعلنت خبر وفاة "ميشيل أحد"، تاركًا أثرًا عميقًا في قلوب عائلته ومقربيه والمجتمع السكندري، فيما لم تعلن الأسرة عن موعد ومكان الجنازة.

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