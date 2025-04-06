وفاة الملياردير ميشيل أُحد رجل الأعمال البارز في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

توفي ظهر اليوم الأحد، رجل الأعمال السكندري البارز ميشيل أحد، الذي عرف بمسيرته الحافلة بالإنجازات وترك إرثًا مميزًا في مجاله.

وأعلن أحد أفراد أسرته في نعيها: "فقدت أسرتنا اليوم أحد أروع أركانها، الإنسان ذو النفس الجميلة والروح الرائعة. نعم الأخ وصديق عمر مفعم بالمحبة والتقدير. إلى رحاب الله مصحوبًا بدعواتنا لك بالرحمة ونِعم السكن وحسن المآب. ميشيل أحد، الله يرحمك، سنفتقدك كثيرًا".

فى السياق ذاته، نشرت إدارة مكتب المحاماة والاستشارات القانونية الخاصة بمعاملات الراحل، نعيًا أشارت فيها إلى أن رجل الأعمال الراحل كان أكثر من مجرد موكل، بل أخًا وصديقًا حقيقيًا، كان مثالًا للرقي والوفاء.