استحداث منفذ مروري جديد أمام شارع الشيخ موسى بالكرنك -صور

الأقصر - محمد محروس:

أعلن مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء علي الشرابي، عن استحداث منفذ مروري جديد أمام شارع الشيخ موسى بمنطقة الكرنك، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بشأن تطوير محاور الحركة المرورية والحد من الحوادث وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاء تنفيذ المنفذ الجديد بالتنسيق مع اللواء ضياء ماهر، مدير إدارة مرور الأقصر، وفقًا للمواصفات الفنية التي تضمن السلامة المرورية وعدم إعاقة حركة السير، بهدف تسهيل حركة المركبات ومنع السير عكس الاتجاه للوصول إلى كوبري طريق الكباش المواجه لحديقة الكومنولث.

وأوضح اللواء الشرابي أنه تم فتح فتحة مرورية بالجزيرة الوسطى أمام شارع الشيخ موسى، إلى جانب تنفيذ أعمال ترميم بالجزيرة الوسطى وتركيب بلاط الإنترلوك لتيسير الحركة على المواطنين. وقد تولى حي شمال تنفيذ الأعمال، تحت إشراف أحمد عوض الله، رئيس الحي، ومتابعة حاتم جابر، سكرتير عام مجلس المدينة، مع متابعة دقيقة للتعديل المروري الجديد لرصد تأثيره على السيولة المرورية بالمنطقة.