ضُبط بحقيبة هيروين.. المشدد 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة صاحب سوبر ماركت بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب بالمصاريف الجنائية، العباسي، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدي الجندي، والمستشار رامه سعد طبيخه، والمستشار الدكتور شريف عبد المنعم هجرس، وسعيد عبد العظيم يعقوب، سكرتير المحكمة.

ترجع وقائع القضية رقم 36760 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط متهم بحوزته مواد مخدرة.

أكدت التحريات مزاولة المدعو "م.أ.م" صاحب سوبر ماركت نشاطًا إجراميًا في الاتجار بالمواد المخدرة، فجرى تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه.

ألقي القبض على المتهم أثناء خروجه من منزله ممسكًا حقيبة سوداء ضبط بداخلها قالب أسطواني لمخدر الهيروين و6 لفافات بلاستيكية لذات المخدر وميزان رقمي وهاتف محمول ومبلغ مالي.

اعترف المتهم في التحقيقات بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والميزان لوزن المواد المخدرة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.