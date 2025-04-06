محافظ المنيا يتفقد توسعات محطة مياه الشرب ببني مزار -صور

المنيا- جمال محمد:

قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمدينة بنى مزار، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة بالمدن والقرى، حيث استهل المحافظ جولته بمتابعة أعمال توسعة محطة مياه شرب ببني مزار بطاقة تصميمية 110 لتر / ث لتقوية الضغوط في أطراف الشبكات والمناطق التي تعاني من ضعف المياه بأوقات الذروة خلال فصل الصيف.

وخلال جولته، تابع المحافظ سير العمل بمختلف مراحل التنقية بداية من مأخذ المياه من نهر النيل حتى وصولها الى المنازل، حيث تأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لتوفير خدمات مياه الشرب لكافة المواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتسعى إلى تحسين جودة الحياة في كافة أنحاء المحافظة وضمان وصولها بكفاءة إلى جميع المناطق وتعزيز الضغط المائي بقرى المركز ( ابشاق - السعدية - صفط ابو جرج)، مشيداً بجهود العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

أكد المحافظ، أن نسب التنفيذ التى تابعها اليوم جيدة، مطالبًا بزيادتها وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من التوسعات فى أقرب وقت ممكن، لينعكس بشكل ايجابي على أهالي القرى المستهدفة ، لافتاً إلى أن الدولة تولى اهتماما بالغا بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجال البنية التحتية، وتضعها على قمة الأولويات في إطار استراتيجية تنمية قطاع المرافق، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف الأعمال والالتزام بكافة المعايير والمواصفات الفنية اللازمة.

واستكمل المحافظ جولته بمتابعة انشاءات موقف سيارات بني مزار الجديد، المقام على مساحة إجمالية 4200 م2، لخدمة مواطني المركز، لتخفيف الضغط والازدحام داخل المدينة، ويأتي المشروع ضمن مبادرة "بداية" في إطار توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مواقف سيارات حضارية بما يسهم في القضاء على كافة المظاهر العشوائية.

واستمع كدواني لشرح مفصل لأعمال الموقف، والذي يضم المشروع إنشاء مبنى إداري ودورات مياه عامة، وأماكن انتظار وكافيتريا، وأعمال محارة ودهانات وتركيب كاميرات مراقبة وكشافات الإنارة وبناء سور بارتفاع 2 متر، موجهاً الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من المشروع، ضمانًا لدخوله الخدمة وفقًا للخطة الزمنية المحددة.

كما أكد المحافظ على أهمية إقامة مواقف حضارية خارج الكتل السكنية للحد من المواقف العشوائية وتخفيف الضغط المروري داخل المدينة، مشددًا على ضرورة تكثيف المرور الميداني لمتابعة كافة المشروعات المستهدفة بالخطة الاستثمارية وتذليل العقبات للإسراع بمعدلات التنفيذ تحقيقًا للمصلحة العامة.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى مطالب واحتياجات عدد من المواطنين، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير الدعم اللازم لهم، مشيرًا إلى أهمية الحوار المجتمعي مع المواطنين ومعرفة آرائهم في الخدمات المقدمة لهم وكذلك أعضاء البرلمان لطرح الرؤى والافكار ومناقشة البدائل والحلول للمعوقات التي قد تواجه تنفيذ مثل هذه المشروعات الحيوية.

رافق المحافظ خلال الجولة، أعضاء مجلس النواب: الدكتور إيهاب رمزي، والنائب إيهاب عبد العظيم، والنائب سعودي عبد الرحمن، وإكرام محمود رئيس مركز بنى مزار، وعدد من الإدارات التنفيذية بالمحافظة .