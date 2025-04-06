"العيد خلص لكن البحر لسه في انتظارك".. أجواء رائعة على شواطئ الإسكندرية -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

تشهد سواحل وأحياء الإسكندرية، بدءًا من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، اليوم الأحد، طقسًا مشمسًا تزامنًا مع الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة وانعدام فرص هطول الأمطار.

وتتراوح درجات الحرارة على المدينة الساحلية، اليوم، بين 16 درجة للصغرى و21 درجة للعظمى، بينما بلغت سرعة الرياح 21 كيلو متر/ الساعة، ونسبة الرطوبة من 63%.

ودعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية - عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك- المواطنين لاصطحاب أطفالهم والتوجه للشواطئ للاستمتاع بالأجواء الساحرة والمميزة.

وأضافت المصايف:" العيد خلص.. لكن البحر لسه انتظارك.. مفيش زحمة.. والجو رائع والموج بيغني لوحده في هدوء وروقان.. يلا انزل واستمتع بشواطئ عروس البحر المتوسط".