اعتدى عليه بسكين.. حبس عامل 3 سنوات شرع في قتل سائح بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

قضت محكمة جنوب سيناء "الدائرة الأولى" في جلستها التي عقدت اليوم بمدينة طور سيناء، بحبس عامل 3 سنوات، لشروعه في قتل سائح روماني بمدينة شرم الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عبدالله عادل، وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار سكرتير التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر الماضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بمدينة شرم الشيخ، بلاغًا من مستشفى شرم الشيخ الدولي بوصول سائح روماني الجنسية، ويدعى "سيمولا بيلجين" 34 عاما، مصابًا بجروح قطعية في الرقبة وحالته خطيرة.

وأفاد تقرير مستشفى شرم الشيخ الدولي، بأن المجني عليه مصاب بجرح نافذ في الرقبة، وقطع في القصبة الهوائية، واسترواح هوائي في الرقبة والصدر.

وجرى تقديم الإسعافات اللازمة له، ودخول المريض إلى العمليات بصورة عاجلة لعمل شق حنجرى لتأمين المجرى الهوائي، ثم خرج إلى الرعاية المركزة تحت الملاحظة بعد إجراء الجراحة اللازمة.

كما جرى عمل أشعة مقطعية على الصدر للمتابعة، وأظهرت وجود استرواح هوائي على الرئة اليسرى، وتم تركيب صدرية بواسطة أخصائي جراحة القلب والصدر الحالة غير مستقرة ولا يمكن استجوابه.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى المستشفى لسماع الأقوال. وأفادت كريستينا نكراتوفا "روسية الجنسية"، وصديقة المريض، أنها كانت بصحبة صديقها لشراء لحوم من سوبر ماركت، وخلال تواجدهم بالسوبر ماركت فوجئت بتعدي أحد العاملين على صديقها بسكين اللحوم، قاصدًا من ذلك الشروع في قتله عمدًا، وفر هاربًا من مكان عمله.

وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم، ويدعى " م . م . أ . ف"، 25 عاما مقيم ملوى بمحافظة المنيا، وبمواجهته بما ذكرته صديقة المجني عليه، اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السكين المستخدم في الحادث.

وبسؤال مدير السوبر ماركت، أفاد بأن المتهم يعمل منذ شهر بالسوبر ماركت ولم تظهر عليه أي اضطرابات نفسية أو عصبية، ولم يكن بين المتهم والمجني عليه أي معرفة أو خلافات سابقة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة رقم 12173 جنح أول شرم الشيخ، وبعرض المتهم على جهات التحقيق، قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، والتحفظ على السكين المستخدم في الحادث، مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.

كما جرى إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 1586 كلي جنوب سيناء، وبجلسة اليوم، قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بالحكم المتقدم.