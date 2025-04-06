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استخراج بطاقة الرقم القومي بالمجان لـ 127 سيدة في الإسكندرية- صور

11:53 ص الأحد 06 أبريل 2025
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    استخراج بطاقة الرقم القومي بالمجان للسيدات في الإسكندرية (3)
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    استخراج بطاقة الرقم القومي بالمجان للسيدات في الإسكندرية (5)
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    استخراج بطاقة الرقم القومي بالمجان للسيدات في الإسكندرية (6)
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    استخراج بطاقة الرقم القومي بالمجان للسيدات في الإسكندرية (7)
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    استخراج بطاقة الرقم القومي بالمجان للسيدات في الإسكندرية (8)
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    استخراج بطاقة الرقم القومي بالمجان للسيدات في الإسكندرية (9)
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    استخراج بطاقة الرقم القومي بالمجان للسيدات في الإسكندرية (2)
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الإسكندرية – محمد عامر:

واصل المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، بالتنسيق مع حى المنتزه ثان ومصلحة السجل المدني، تنفيذ مبادرة "بطاقتك حقوقك"، والتي تستهدف استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان.

وقال اللواء طه زهير، رئيس حي المنتزه ثان، إنه جرى استخراج بطاقة الرقم القومي لـ 127 سيدة بالمجان بنادي "سيكلام"، وذلك بالتنسيق مع إدارة التنمية المحلية ووحدة تكافؤ الفرص.

وأوضح رئيس حي المنتزه ثان، أن المبادرة تستهدف خدمة المرأة خاصة في مناطق الظهير الريفي لاستصدار أوراق ثبوتية للسيدات بالمجان لتمكينها اقتصادياً وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

يشار إلى أن المبادرة تهدف لتمكين المرأة من أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع، ومساعدتهن في إثبات وجودهن وما يترتب عليه من حصولهن على الخدمات الحكومية وفرص العمل.

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