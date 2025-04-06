تحصين 62 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالبحيرة

تحصين 62 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى ا

البحيرة - أحمد نصرة:

انتهت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، من تحصين 62 ألفًا و761 رأس ماشية خلال اليوم الأول من الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتى انطلقت أمس السبت.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة على أهمية تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد التحصين وأفضل أساليب التربية، إلى جانب التأكيد على ضرورة إجراء التحصينات الدورية.

وناشدت محافظ البحيرة المواطنين بضرورة التعاون مع اللجان البيطرية والإبلاغ عن أية حالات اشتباه بالأمراض الوبائية، لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها في حماية وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.