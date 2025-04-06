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إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث على الصحراوي الغربي بالمنيا

10:49 ص الأحد 06 أبريل 2025

سيارة اسعاف

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المنيا-جمال محمد:

اُصيب 6 اشخاص، اليوم الأحد، بكسور وكدمات متنوعة إثر تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز سمالوط شمال المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور سمالوط، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين تصادم سيارة ميكروباص رقم 4152 ، مع سيارة رقم 2416 تمناية، بسبب السرعة الزائدة من قبل السائقين.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، مقيمين جميعًا بمحافظة الإسكندرية، وجرى نقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجي، لتلقي العلاج.

وجرى التحفظ على المركبتين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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إصابة أشخاص تصادم سيارتين المنيا
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