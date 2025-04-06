مأساة في الفيوم.. أم تنهي حياتها وطفلتيها بسبب خلافات زوجية

الفيوم - حسين فتحى:

شهدت إحدى قرى محافظة الفيوم واقعة مأساوية، حيث أقدمت ربة منزل في العقد الثالث من عمرها على إنهاء حياتها وحياة طفلتيها بتناول مادة سامة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود إشارة من الدكتور حسام خليل، مدير مستشفى إطسا المركزي، بوصول سيدة وابنتيها في حالة إعياء شديدة، وخلال محاولة إسعافهن، لفظن أنفاسهن الأخيرة داخل قسم الاستقبال بالمستشفى.

وجرى تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث مركز شرطة إطسا، وتحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة.

وكشفت التحريات الأولية عن وجود خلافات أسرية بين السيدة وزوجها، وأنها قررت إنهاء حياتها وحياة طفلتيها (5 و7 سنوات)، وتبين أن الأم قامت بشراء أقراص مكافحة سوس القمح، وقامت بابتلاعها هي وطفلتيها الصغيرتين، بينما فشلت محاولتها في إنهاء حياة طفلتها الصغرى البالغة من العمر عامًا ونصف لعدم قدرتها على بلع القرص.

وقررت نيابة إطسا التحفظ على جثث الضحايا بمشرحة مستشفى إطسا المركزي، واستدعاء الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة، وباشرت التحقيقات في الواقعة.

وقالت دار الإفتاء أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.