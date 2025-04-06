مصرع شاب وإصابة آخر في انهيار بئر أثناء الحفر بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، في حادث انهيار بئر مياه عليهما خلال الحفر داخل مزرعة في قرية النواهض، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بانهيار بئر مياه خلال الحفر على شخصين في قرية النواهض.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين مصرع شاب مجهول الهوية لعدم انتشاله حتى الآن من تحت الأنقاض، وإصابة مصطفى.م، يبلغ من العمر 27 عامًا، خلال عملهما في حفر بئر مياه داخل مزرعة انهار عليهما.

وجرى استخراج الجثمان من البئر، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.