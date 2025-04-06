إصابة 16 شخصًا فى حادث تصادم ميكروباص وميني باص على طريق "الأدبية- السخنة"

السويس- حسام الدين أحمد:

أصيب 16 شخصًا فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع مينى باص كوستر، على طريق"الأدبية -السخنة"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا يفيد تصادم سيارة ميكروباص وميني باص، اليوم الأحد، بمنطقة ميناء الأدبية ، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير إسعاف السويس 10 سيارات من نقاط التمركز القريبة إلى موقع الحادث لتقديم الخدمة الطبية.

وكشفت المعاينة تصادم سيارة ميكروباص تحمل لوحات رقم "ط ف و 3745" حملة 15 راكبًا مع أتوبيس ميني باص رقم "ط س م 8595" أمام البوابة الأخيرة لميناء الأدبية.

وقال مصدر طبي في السويس، إن قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي استقبل 16 مصابا في الحادث كانوا يستقلون السيارة السيارة الميني باص، حيث انقلبت المركبة عقب التصادم، بينهم سائقي المركبتين.

وأوضح المصدر أن الحالات التي وردت المجمع الطبي تراوحت إصابتهم بين سحجات وكدمات وكسور، والحالة العامة مستقرة وفقا للتقييم المبدئي للإصابات.