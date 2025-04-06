إقبال سياحي كبير على معرض الحرف اليدوية بالقرية التراثية في شرم الشيخ -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهد معرض القرية التراثية المقامة بمضمار شرم الشيخ لسباقات الهجن، توافد مئات السائحين المترددين على منطقة السفاري، لشراء المنتجات الحرفية واليدوية كهدايا التذكارية.

ويضم المعرض المنتجات الحرفية واليدوية التي تمثل التراث السيناوي، منها "الأوتامين، الأركت، اكسسوارات الخرز، الحرق على الجلد"، إضافة إلى منتجات ورش إعادة التدوير، الملابس البدوية، ومفارش النول، والمنتجات الفخارية، وأشغال الخرز والبوص، والأعشاب الطبيعية الطبية، وغيرها من المنتجات المتنوعة.

وأكد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، استمرار فعاليات المعرض الدائم للحرف البدوية بالقرية التراثية، يومي الجمعة والسبت خلال شهر أبريل الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على التراث المصري الأصيل، وخاصة التراث السيناوي البدوي، وتشجيع المحافظة على تطوير صناعاتهم الحرفية الفريدة والمساهمة في تسويقها، وذلك بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء ووزارة التضامن الاجتماعي.

وأشاد المحافظ، بإقبال السائحين من مختلف الجنسيات على استكشاف تفاصيل الحياة البدوية الأصيلة، والتعرف على التراث الثقافي الغني بقرية التراث من خلال العروض الحية، والحرف اليدوية، والمأكولات التقليدية، مشيرًا إلى أن هذا المعرض يعد تشغيل التجريبي مبدئي يمهد للتشغيل الكامل خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الطرح والتعاقد مع شركة إدارة محترفة لضمان التشغيل المستدام للقرية وفقًا لأفضل المعايير.

جدير الذكر، أنه جرى إنشاء القرية التراثية ضمن أعمال تطوير مضمار شرم الشيخ للهجن والفروسية، لتكون منارة لإحياء الصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية، وخدمة القطاع السياحي كونها تعد بمثابة منطقة حرفية لصناعات الهاند ميد، و سوق لشراء الهدايا التذكارية، وإتاحة الفرصة للسائحين مشاهدة مراحل صنع هذه الهدايا من خلال مشاهدة الحرفيين وهم يستخدمون مهاراتهم التقليدية في صنع الفخار، ونفخ الزجاج ونسج القماش على النول، لإنتاج تحف فنية تعد جزءً أساسيًا من التراث السيناوي.

والقرية مؤهلة لاستضافة العديد من الفعاليات والأنشطة التراثية، وإحياء المهن اليدوية بمختلف أنواعها، وجرى إنشائها على مساحة 240 ألف متر مربع، لتكون مصنع ومعرض للمشغولات الحرفية واليدوية، وتتضمن 4 مناطق هامة إحداهما منطقة ورش لتصنيع المعادن والفخار والمشغولات اليدوية بواقع 10 ورش، والثانية منطقة معارض لعرض المنتجات الفنية اليدوية، والثالثة منطقة إدارية تتضمن "مكاتب إدارية، مسجد، مخازن، قاعة محاضرات متعددة الأغراض، قاعة عرض، حمامات"، والمنطقة الرابعة عبارة عن لاندسكيب وجداريات، ومسرح مكشوف ومطعم بدوي، ومشايات طولية وعرضية، وحدائق مفتوحة.