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"بداعي انفصال والديها".. انتحار طالبة بالصف الأول الثانوي في المنوفية

12:08 ص الأحد 06 أبريل 2025

تعبيرية

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المنوفية - أحمد الباهي:
أقدمت طالبة تبلغ من العمر 16 عامًا، بالصف الأول الثانوي بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، على الانتحار بتناول قرص مبيد حشري "قرص الغلال" السام. وعلى الرغم من محاولات إنقاذها، أعلن الأطباء عن وفاتها.
تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بانتحار الطالبة "هنا.أ.م.س"، البالغة من العمر 16 عامًا والمقيمة بدائرة المركز، مرجعًا ذلك إلى دخولها في حالة نفسية سيئة عقب انفصال والديها.
تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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انتحار فتاة الأقراص السامة أمن المنوفية
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