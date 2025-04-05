جنايات الزقازيق تقرر إيداع قاتل نجلي عمه بصان الحجر بمستشفى العباسية للأمراض النفسية

الشرقية - ياسمين عزت:

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق قرارًا بإيداع شاب متهم بقتل نجلي عمه في نطاق قسم شرطة صان الحجر بمحافظة الشرقية، بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية لمدة 45 يومًا، وذلك لوضعه تحت الملاحظة لبيان سلامة قواه العقلية والنفسية والدافع وراء ارتكابه الواقعة، بناءً على طلب محامي الدفاع.

تعود أحداث القضية إلى يوم 20 ديسمبر 2024، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم محمد.ط.د.ع، البالغ من العمر 40 عامًا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليهما علي.د.ع.غ، البالغ من العمر 61 عامًا، وأحمد.ع.ع، البالغ من العمر 75 عامًا، والمقيمين بمنطقة البحاروة بصان البحرية بدائرة قسم شرطة صان الحجر.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قام بقتل المجني عليه الأول عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه مستخدمًا حديدة، وقتله قاصدًا ذلك ومتعمداً.