أبطال الملاعب الصغيرة.. مواجهة كروية بين طلاب مصر وروسيا في الإسكندرية -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

استضافت الإسكندرية، اليوم السبت، النسخة الخامسة من بطولة "كأس البيت الروسي" لكرة القدم في مدينة الإسكندرية، حيث استضافت فعالياتها ملاعب مدرسة القدس للغات، بتنظيم ورعاية البيت الروسي بالإسكندرية.

وشهدت البطولة مشاركة ثماني فرق لطلاب المرحلة الابتدائية، حيث تضمنت أربعة فرق تمثل مدارس الإسكندرية مدرسة القدس للغات، سان مارك، سان جابرييل، وسيدي جابر للغات، بالإضافة إلى ثلاثة فرق روسية، تشمل المدرسة الروسية التابعة للسفارة الروسية بالقاهرة، وفريق أبناء الجالية الروسية في القاهرة، وفريق أبناء الجالية الروسية بالإسكندرية.

في كلمته، أعرب أرسيني ماتشينكو، مدير البيت الروسي، عن شكره وتقديره للدكتور محمود عزت، المنسق العام للبطولة، ولجميع القائمين على تنظيمها.

وأكد ماتشينكو أن البطولة، التي تُنظم سنويًا منذ خمس سنوات، تسعى إلى تعزيز الحوار الثقافي بين مصر وروسيا، إلى جانب نشر قيم الرياضة ومبادئ الصداقة بين الشعوب، مع التركيز على فئة النشء والشباب.

وفي ختام المنافسات، توّج فريق مدرسة سان جابرييل بالمركز الأول وكأس البطولة، بينما حصل فريق مدرسة القدس للغات على المركز الثاني، وجاء فريق مدرسة سان مارك في المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.

وعلى المستوى الفردي، تم تكريم الطالب آدم صلاح، من مدرسة سان جابرييل، كأفضل لاعب في البطولة. كما حصل الطالب حمزة شبل، من مدرسة القدس للغات، على جائزة أفضل حارس مرمى، في حين توّج الطالب محمد راشد، من مدرسة سان مارك، بجائزة هداف البطولة.

وتخلل فعاليات البطولة عروض فنية ورياضية متميزة قدمها فريق الطالبات بمدرسة القدس للغات، والتي أضفت طابعًا احتفاليًا مميزًا خلال حفلي الافتتاح والختام.