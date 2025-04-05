تفاصيل محاولة قتل أسرة كاملة بالشرقية.. فيديو يوثق لحظة الدهس

الشرقية- ياسمين عزت:

شهدت قرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، جريمة بشعة تمثلت في شروع مواطن في قتل أسرة مكونة من 5 أفراد (أب وزوجته وأطفالهم الثلاثة)، حيث قام بدهسهم بسيارته الملاكي عمدًا.

وبحسب الشهود، انتظر الجاني لحظة خروج الأسرة من منزلهم الكائن بالقرية وقام بدهسهم أمام أعين المارة ثم لاذ بالفرار.

أفاد طاهر.أ، وهو تاجر يقيم بقرية الصنافين التابعة لمركز شرطة منيا القمح، بأنه وزوجته وأطفاله تعرضوا لمحاولة قتل على يد صديقه، الذي تعمد دهسهم بسيارته، مما أسفر عن إصابة زوجته وأطفاله بإصابات بالغة.

وأوضح طاهر أن المدعو عرفة.ر، وهو عاطل عن العمل ومن أبناء الصنافين أيضًا، قام بدهسه هو وأسرته عمدًا، مؤكدًا وجود مقطع فيديو يوثق لحظة الدهس.

وأضاف أن الجاني انتظره أمام منزل بالقرية وعند خروج الأسرة قام بدهسهم ولاذ بالفرار.

وأكد المجني عليه أن الجاني طلب منه الشهادة زورًا في إحدى القضايا قبل عدة أشهر، إلا أنه رفض ذلك، مما أدى إلى نشوب خلافات بينهما، وعلى إثر هذه الخلافات، حاول الجاني إيذاء المجني عليه عدة مرات وهدده أكثر من مرة عقابًا له على رفضه الشهادة الزور.

وأضاف أنه تفاجأ يوم الواقعة بسيارة تدهسه هو وأسرته ثم فرت هاربة، ليتم نقلهم لتلقي العلاج اللازم.

وقام المجني عليه بتحرير محضر بالواقعة برقم 13413 جنح مركز منيا القمح.

بدورها أفرغت الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة التي وثقت الواقعة، وتبين أن السيارة تحمل لوحات معدنية "رقم أ ع 1422".