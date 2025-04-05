محافظ الإسماعيلية يتابع مشروعات تطوير الطرق

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، عددًا من أنشطة مديرية الطرق والنقل بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار حرصه على متابعة سير العمل في مشروعات تطوير البنية التحتية، خاصة في قطاع الطرق والمحاور الرئيسية، ومتابعة أعمال الترفيق بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية.

وتفقد المحافظ الأعمال الجارية في مشروع تطوير وتوسعة الشارع المزدوج بمدينة فايد، الذي يمتد من طريق السويس الصحراوي حتى طريق القناة بطول كيلو و300 متر. وأوضح المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل، أن المشروع يشمل تركيب إنارة أرضية على امتداد الشارع، وإنشاء جزيرة وسطى، وتوسعة جانبي الطريق ليصل إلى 12 مترًا لكل اتجاه، إلى جانب أعمال الرصف بالبلاط الإنترلوك، وتنفيذ اللاند سكيب.

كما تابع المحافظ أعمال التطوير بطريق “جبل مريم” بمنطقة التعاون، حيث تُجري المديرية أعمال إزالة الإشغالات والتعديات لتوسعة الطريق إلى عرض 12 مترًا، بطول 3 كيلومترات. وتشمل الخطة إعادة رصف الطريق بالكامل، وإنشاء أرصفة جديدة وتجميل عام للموقع، على أن تنتهي الأعمال خلال 20 يومًا.

وفي سياق متصل، اطلع المحافظ على مستجدات مشروعات البنية التحتية الجارية داخل المنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية، والتي تتضمن تنفيذ طرق داخلية وترفيق لمساحة “السبعين فدانًا” المخصصة للمستثمرين، تمهيدًا لتسليم القطع والبدء في إقامة مصانع جديدة.

كما تفقّد المحافظ أعمال توسعة طريق أبوعطوة – السحارة “المقابر” الممتد إلى منطقة أبو آدم مرورًا بكوبري الحمادات، بطول 3 كيلومترات. وتقوم المديرية بأعمال توسعة للطريق وتركيب عدايات خاصة بمياه الري، تمهيدًا لبدء أعمال التأسيس والرصف.

ووجّه اللواء أكرم محمد جلال بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية، مع الإسراع في طرح وتنفيذ مشروعات الطرق التي اكتملت بها أعمال المرافق العامة، وخاصة التي تخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية، مؤكدًا أهمية تحسين جودة شبكة الطرق الداخلية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة بالمحافظة.