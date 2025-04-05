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قفز من العربية فى آخر لحظة.. سائق ميكروباص ينجو من حادث اصطدام قطار السد العالي بسيارته -صور

07:06 م السبت 05 أبريل 2025
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  • عرض 3 صورة
    اصطدام ميكروباص بقطار في أسوان
  • عرض 3 صورة
    اصطدام ميكروباص بقطار في أسوان
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أسوان - إيهاب عمران:

أنقذت العناية الإلهية سائق ميكروباص سياحي من موت محقق لدى عبوره مزلقان كيما، حيث اصطدم بقطار السد العالي، إلا أنه تمكن من القفز من الميكروباص قبل لحظات قليلة من الاصطدام.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين قطار وسيارة ميكروباص "سياحي" بمنطقة مزلقان كيما في أسوان، اليوم السبت، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تبين من المعاينة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وذلك بعد قفز السائق من الميكروباص قبل وصول القطار، مما أدى إلى حدوث تلفيات في مقدمة الميكروباص بعد اصطدام القطار بجانبه،وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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